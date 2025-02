Haller en Utrecht beleven mindere fase en treffen PSV: 'Meer vertrouwen nodig'

Het huren van Sébastien Haller moest FC Utrecht een extra impuls geven in een tot dan toe fantastisch eredivisieseizoen. De laatste weken komt de klad er echter een beetje in bij de ploeg van Ron Jans.

"We hebben meer vertrouwen nodig", zegt de Frans-Ivoriaanse spits. "We kunnen niet vergeten dat we nu derde staan na een goede eerste seizoenshelft, dus je moet het niveau omhoog gooien. Als het niet goed gaat, moeten we het samen oppakken."

In de laatste vier eredivisieduels werd niet meer gewonnen. Vorig weekend verloor Utrecht thuis met 1-0 van Almere City en ook in de beker is het al einde oefening na een nederlaag tegen Heracles Almelo. Een makkelijk duel om de zorgen kwijt te spelen is er dit weekend niet, want zaterdag mogen de Domstedelingen opdraven bij PSV.

Laatste eredivisiezege bij PSV was in 1980

"Als je uit naar een topploeg moet, weet je wat je te wachten staat", stelt trainer Ron Jans. "Meestal ben je niet de favoriet om resultaten te halen. Als ik terugdenk, ben ik daar vaak dicht bij een resultaat geweest. Maar als trainer trok ik vaak aan het kortste eind."

De laatste keer dat Utrecht in de eredivisie bij PSV won was in 1980. Daarna lukte het alleen nog een keer in de beker, maar ook dat is alweer negen jaar geleden.