Slachthuis voorlopig gesloten na vondst 22 dode geitenbokjes

Een slachthuis in het midden van het land mag vanwege herhaaldelijke overtredingen voorlopig niet meer slachten, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze maand constateerden toezichthouders dat 22 geitenbokjes waren overleden in het desbetreffende slachthuis. Dat kwam waarschijnlijk door de lage temperatuur in de stal en een slechte weerstand bij de dieren.

RTV Utrecht schrijft dat het gaat om een slachthuis in de provincie Utrecht, maar het is niet bekend om welke slachterij het gaat. De NVWA had het bedrijf, dat schapen en geiten slacht, al meermaals op de vingers getikt omdat het de hygiënische normen niet had nageleefd. Eerder al stelde de toezichthouder vast dat het meerdere bedrijfsruimtes en materialen niet goed had schoongehouden.

Daarnaast ontsmette het slachthuis zijn messen op een te lage temperatuur. Ook werden gedode dieren niet op de juiste manier opgehesen, waardoor de hoofden en nekken van grote schapen in contact kwamen met de vloer.

Verscherpt toezicht

Vanwege de eerdere incidenten stond het bedrijf al onder verscherpt toezicht. Deze laatste overtreding is voor de NVWA reden om het bedrijf het recht om te slachten voorlopig te ontnemen. Het slachthuis kan dit ongedaan maken door een verbeterplan op te stellen.

"Hierin moet het bedrijf aantonen dat er in de toekomst geen herhaling zal plaatsvinden", meldt een woordvoerder van de NVWA. Als de instantie hier geen vertrouwen in heeft, kan het besluiten om het slachthuis definitief te sluiten. De slachterij in kwestie heeft eerder ook al een verbeterplan ingediend, maar wat dat behelsde is onbekend.