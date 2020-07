Caribische landen willen hervormen, maar niet zo snel als kabinet vraagt

Curaçao, Aruba en Sint-Maarten willen best hervormen, maar niet zo snel als het kabinet vraagt. Het tempo dat Nederland eist in ruil voor hulp is te hoog, zeiden de gevolmachtigde ministers van de Caribische landen van het Koninkrijk na overleg met het kabinet.

Ze vinden daarbij dat er meer gekeken moet worden naar de lokale omstandigheden. "Er wordt geen rekening gehouden met de verschillen. Daar hebben wij moeite mee", zei Guillfred Besaril van Aruba. "De situatie op Sint-Maarten is na de verwoestende orkaan totaal anders dan op Curaçao."

De eilanden kampen met economische problemen doordat de toerismesector volledig tot stilstand is gekomen door de coronacrisis. Ze hebben de afgelopen tijd al twee steunpakketten gekregen en er wordt nu onderhandeld over een derde pakket.

Volgens staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties is ongeveer 350 miljoen euro uitgegeven. Uiteindelijk kan het volgens hem "oplopen richting de miljard euro".

Spookambtenaren

Wat de hervormingen precies inhouden, is voor de gevolmachtigde ministers nog onduidelijk, zei Rene Violenus van Sint-Maarten. "We hebben geen documenten ontvangen om inzicht te krijgen."

Maar bronnen melden aan Nieuwsuur dat een van de eisen is dat er een apart bestuursorgaan komt op de eilanden die het geld verdeelt en bekijkt of er aan de nieuwe en eerdere voorwaarden is voldaan.

In Den Haag zou men zich bijvoorbeeld ergeren aan 'spookambtenaren'. Nieuwe regeringen zouden te vaak vertrouwelingen op posities zetten en die worden vervolgens niet ontslagen, maar zouden ook niet veel werk hebben te doen. Een voorwaarde voor de leningen is daarom ook dat er verder gesnoeid wordt in het ambtenarenapparaat.

Geen giften

Een andere eis zou ook zijn dat er naar pensioenuitgaven wordt gekeken. Bovendien zouden de eilanden meer maatregelen moeten nemen tegen corruptie. Zo heeft Sint-Maarten bijvoorbeeld wetgeving op de plank liggen voor strengere integriteitsregels en het kabinet wil dat die nu wordt ingevoerd.

Omdat de gevolmachtigde ministers de eisen nog niet officieel hebben gehoord, hebben ze er nog geen reactie op. "Wij zijn niet tegen hervormingen, wij hebben ze ons zelf opgelegd", zei Anthony Begina van Curaçao. Hij benadrukt dat er niet de menskracht is op de eilanden om op korte termijn bezuinigingen door te voeren. De mensen die dat zouden moeten doen, zijn nog druk bezig met de bestrijding van de coronacrisis.

Volgende week vrijdag moet de knoop over het steunpakket worden doorgehakt op een extra ingelaste Rijksministerraad. "Wij vragen niet om giften", benadrukte Begina. "Alleen om leningen die wij alleen van Nederland kunnen krijgen."