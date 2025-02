J.D. Vance haalt hard uit naar Europa: 'Kijk vooral naar gevaren van binnenuit'

De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft in een toespraak op de veiligheidsconferentie in München hard uitgehaald naar Europa. Hij vindt dat het continent zich minder zorgen moet maken over krachten van buiten, zoals China en Rusland, en stelt dat het zich vooral moet richten op gevaren die "van binnenuit komen".

Dat zijn wat hem betreft bijvoorbeeld massamigratie en censuur. Zo sprak hij over de verkiezingen in Roemenië en noemde dat land terloops een wankele democratie. In Roemenië werden de verkiezingen ongeldig verklaard vanwege een desinformatiecampagne. Vance vindt dat het inkopen van socialemediaruimte geen reden tot zorg zou moeten zijn in een weerbare democratie.

Hij haalde ook uit naar de moderatie op sociale media, die hij "censuur" noemde, en trok fel van leer over voorvallen in Europa die volgens hem aantonen dat censuur in Europa steeds vaker voorkomt. Zo sprak hij over de arrestatie van een Britse anti-abortusactivist.

Niet bang voor de kiezer

"Het is zorgwekkend dat in Groot-Brittannië een veteraan is opgepakt die in de buurt van een abortuskliniek stond". Hij benoemde daarbij overigens niet dat de man in een bufferzone stond, waar het verboden is voor- of afkeur over abortus te uiten.

Verder veroordeelde Vance de uitsluiting van populistische partijen op de veiligheidsconferentie en benadrukte dat de dialoog met mensen met uiteenlopende meningen belangrijk is. Hij sprak meermaals over gelijkenissen met de Verenigde Staten, waar president Trump en hijzelf zijn verkozen omdat ze "niet bang zijn voor de kiezer".

Massamigratie

"Ik denk dat er geen veiligheid is als je bang bent voor andere stemmen en opinies", zei Vance. Volgens hem is het belangrijkste probleem massamigratie, die in zijn ogen zowel in Europa als in de Verenigde Staten "ongekend hoog" is. Hij verwees naar de aanslag gisteren in München, die hij beschouwt al een direct gevolg van migratie. "Dat is niet zomaar gebeurd", zei hij.

De verwachting was dat de vicepresident ook iets zou zeggen over de oorlog in Oekraïne en wellicht zou oproepen tot het verhogen van de defensiebudgetten. Hij stipte dat onderwerp kort aan en zei dat Europa meer moet bijdragen aan de veiligheid, "maar dat voor Europa wel duidelijk moet zijn wat verdedigd moet worden."