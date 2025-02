Von der Leyen: 'Snellere toetreding Oekraïne tot EU, meer geld naar defensie'

Oekraïne moet wat EU-voorzitter Von der Leyen betreft sneller kunnen toetreden tot de Europese Unie en EU-lidstaten moeten meer aan defensie kunnen uitgeven. Dat heeft ze gezegd op de internationale veiligheidsconferentie in München.

Ze wil de hogere defensie-uitgaven mogelijk maken door een speciale clausule in de Europese schuldenregels te activeren. "Dit zal de lidstaten in staat stellen hun defensie-uitgaven aanzienlijk te verhogen", zei ze. De zogenoemde algemene ontsnappingsclausule staat EU-landen toe tijdelijk af te wijken van hun begrotingsplannen.

De plannen van Von der Leyen komen in een tijd van toenemende spanningen met Rusland en de aankondiging van de VS dat het in de toekomst minder wil opdraaien voor de veiligheid van Europa.

Daarnaast heeft de Amerikaanse president Trump meermaals geëist dat de lidstaten van de alliantie in de toekomst voldoen aan de NAVO-norm om ten minste 2 procent van hun bruto binnenlands product uit te geven aan defensie. Voor veel andere landen betekent dit dat zij hun defensie-uitgaven meer dan moeten verdubbelen.