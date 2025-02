Paus weer in ziekenhuis vanwege bronchitis, bezorgdheid groeit

Paus Franciscus is opgenomen in een ziekenhuis in Rome om zijn bronchitis te laten behandelen, meldt het Vaticaan. Al enige weken heeft de 88-jarige paus moeite met ademhalen en spreken. Vaak liet hij bij officiële ontvangsten zijn toespraken voorlezen door een medewerker.

Vorige week verplaatste hij zijn dagelijkse audiënties van het Vaticaans paleis naar het gastenverblijf in Vaticaanstad waar hij woont. Het Vaticaan meldt dat paus Franciscus zeker tot en met maandag al zijn werkzaamheden moet afzeggen.

Paus Franciscus heeft al langer last van gezondheidsproblemen. Een deel van zijn rechterlong werd verwijderd toen hij 21 was als gevolg van een zware longontsteking. In de afgelopen jaren is hij al verschillende keren opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Eerdere behandelingen

In juli 2021 onderging hij een zware darmoperatie, waarbij een deel van zijn dikke darm werd weggenomen. Op deze operatie volgde een tweede in juni 2023 om een hernia (buikbreuk) die zich over het littekenweefsel had gevormd te behandelen.

Ook in maart 2023 is de paus al drie dagen opgenomen geweest voor behandeling van een zware bronchitis of mogelijke longontsteking. Vorige maand viel hij voor de tweede keer in korte tijd, waarbij hij zijn arm bezeerde. Bij de eerste val had hij een blauwe plek op zijn kin opgelopen.