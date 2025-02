Valentijnsdag: romantisch voor de een, stigmatiserend voor de ander

Valentijnsdag mag voor veel mensen een dag zijn waarop de liefde wordt gevierd, voor anderen is het commerciële onzin of legt het juist de nadruk op het alleen-zijn en op stigma's die daarmee samenhangen. Emma de Thouars en Lizzy van Hees organiseerden voor vanavond daarom het evenement Steeds meer singles in TivoliVredenburg in Utrecht.

Sinds april vorig jaar maken ze een gelijknamige podcast. "Er zijn steeds meer singles en de liefde kan op verschillende manieren worden gevierd", zegt De Thouars. "Dus wij dachten: we vieren de liefde voor het singleleven en de vriendschap."

Singles lopen volgens haar tegen veel dingen aan. "Wij zijn bijvoorbeeld allebei in de dertig. Dat is een fase waarin veel vrienden kinderen krijgen. Als jij dat niet doet, veranderen die vriendschappen enorm. We zien dat er met medelijden naar singles wordt gekeken of juist met het idee: je bent nog niet volwassen, lang leve de lol, geniet er nog even van."

Innerlijke single-cheerleader

Volgens haar zijn stereotypen en stigma's over alleenstaanden nog altijd volop aanwezig. Ze benoemt onder meer de romantische komedies "die ons van jongs af aan een bepaald beeld van de liefde inprenten".

Dat leidt ertoe dat sommige mensen denken dat er iets mis met ze is omdat ze alleen zijn. "Veel mensen hebben een innerlijke criticus en singles vragen zich af waarom ze geen relatie hebben en of ze wel leuk genoeg zijn. We gaan proberen om die criticus om te zetten in een innerlijke single-cheerleader."