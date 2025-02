Rechter: Faber mag subsidie Vluchtelingenwerk niet halveren

Minister Faber van Asiel en Migratie (PVV) had de subsidie aan Vluchtelingenwerk Nederland niet mogen halveren, zo heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam bepaald.

Tot dit jaar kreeg Vluchtelingenwerk vanuit het Rijk 13 miljoen euro subsidie, met daarbovenop een verrekening die ruwweg neerkomt op een verdubbeling van dat bedrag, dat is gekoppeld aan het aantal verwachtte asielaanvragen.

Onlangs heeft minister Faber aangekondigd dat de subsidie in totaal 13 miljoen euro zal bedragen, in plaats van de 34 miljoen euro die Vluchtelingenwerk had aangevraagd om in dit kalenderjaar alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

De stichting stapte naar de rechter om het besluit aan te vechten. Volgens Vluchtelingenwerk is er sprake is van onbehoorlijk bestuur en onzorgvuldige besluitvorming. "Je kunt niet een subsidierelatie van 45 jaar met één pennenstreek beëindigen," zei bestuursvoorzitter Frank Candel eerder tegen de NOS.

Gewijzigde inzichten

Volgens de voorzieningenrechter is er sprake van een wijziging van een langlopende subsidierelatie, en die moet aan de voorwaarden van de Algemene wet bestuursrecht voldoen.

De subsidie kan alleen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd als veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich tegen (ongewijzigde) voortzetting van de subsidie verzetten, zo schrijft de rechtbank.

Ook moet er dan een een redelijke termijn in acht worden genomen, en dat is hier volgens de rechter niet gebeurd. Verder is over de mogelijke - laat staan de definitieve - inhoud van een afbouwplan nog geen enkele duidelijkheid.

Eerste aanspreekpunt

Sinds 2010 heeft Vluchtelingenwerk de Europese wettelijke taak om mensen bij hun asielaanvraag onafhankelijk te begeleiden. Dat doen zowel juristen die in dienst zijn van de organisatie als vrijwilligers op de verschillende opvanglocaties.

De medewerkers leggen aan asielzoekers uit hoe de asielprocedure werkt, wat hun rechten en plichten zijn en welke informatie en stukken ze bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeten aanleveren.

Op aanvraag adviseert de stichting ook asielzoekers op juridisch vlak en kunnen medewerkers het gehoor bij de IND bijwonen. Doordat de wachttijd bij de IND steeds meer oploopt en er grote achterstanden zijn, wachten asielzoekers vaak wel twee jaar op een besluit. In die periode is Vluchtelingenwerk hun eerste aanspreekpunt.

Tot dit jaar kreeg de stichting een vast bedrag aan 13 miljoen euro aan subsidie, met daarbovenop een variabel bedrag dat werd berekend aan de hand van het aantal asielzoekers dat werd geholpen. Vorig jaar ging het volgens Vluchtelingenwerk om ongeveer 10 miljoen euro extra.

Maar begin deze maand kreeg de stichting van Faber te horen dat het dit jaar zal blijven bij het vaste bedrag van 13 miljoen euro. Eventueel extra geld wordt beoordeeld per project, bijvoorbeeld voor de hulp aan Oekraïense vluchtelingen.

Rug tegen de muur

VluchtelingenWerk maakt zich zorgen over de halvering van de subsidie. "We staan hierdoor met onze rug tegen de muur," zei Candel eerder. Wie de begeleiding van de asielzoekers dan wel op zich moet nemen, is nog onbekend.

Een woordvoerder van minister Faber zei eerder "over verdere afbouw nog in gesprek [te zijn] met Vluchtelingenwerk Nederland".

De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar in ruime meerderheid ingestemd met de begroting van het ministerie van Asiel en Migratie. Daarin stond dat jaarlijks wordt gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de "eisen die hiervoor zijn gesteld."