Kabinet neemt maatregelen tegen online gokken, minimumleeftijd naar 21 jaar

Hoewel de legalisering van de gokmarkt dus voor veel problemen heeft gezorgd, is Struycken niet van plan om het besluit in zijn geheel terug te draaien. "Dan blijft alles illegaal en dat is ook is ook niet ideaal."

Hij wil zich eerst richten op de online gokmarkt, maar kondigt aan op een later moment ook naar de regels rond fysieke speelautomaten, krasloten, loterijen en kleine kansspelen, zoals bingo, te gaan kijken. Dit kan ook gevolgen hebben voor de Nederlandse Loterij en Holland Casino.

Struycken hoopt dit jaar te beginnen met zijn wetsvoorstel. In de tussentijd bekijkt het ministerie of er al eerder maatregelen genomen kunnen worden, zoals verdere reclamebeperkingen. Maar Struycken gaat er niet van uit dat hij het probleem helemaal kan oplossen.

"Ik realiseer me dat er altijd mensen zijn die willen gokken- en dat moet in beginsel kunnen", zegt de staatssecretaris. "Maar hoe groter de risico's en hoe kwetsbaarder de persoon, des te belangrijker de bescherming."