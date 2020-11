TOP Oss beëindigt zegereeks Volendam, NEC verspeelt punten

In de slotfase kregen beide teams mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Op aangeven van Dyllandro Panka kon Samuele Mulattieri bij de tweede paal scoren, maar TOP-doelman Bo Geens redde fraai op de inzet van de Italiaan. Aan de andere kant schoot Van der Heijden voorlangs.

In de eerste helft maakte Dean James de 1-0 met een prachtige vrije trap met links en hielp Giovanni Büttner namens TOP Oss een grote kans om zeep. Na de rust kwam TOP wel op 1-1 door Dennis van der Heijden, die uit een pass van Trevor David bij de tweede paal inkopte.

FC Volendam heeft na vijf zeges op rij averij opgelopen in de eerste divisie. De ploeg van coach Wim Jonk bleef thuis op 1-1 steken tegen TOP Oss, dat na vier nederlagen weer eens een puntje pakte.

Volendam kwam door het puntenverlies op zeven punten uit drie wedstrijden in de tweede periode, evenveel als Go Ahead Eagles. In de reguliere stand blijft Volendam met 22 punten steken op de vijfde plaats.

NEC gelijk

Nummer zes NEC speelde thuis tegen Roda JC Kerkrade met 1-1 gelijk. Roda leidde bij rust door Kees Luijckx, maar zag na een uur Roland Alberg rood krijgen wegens een harde charge. Thomas Beekman maakte de 1-1, waarna Syb van Ottele namens NEC vanaf de stip naast schoot.