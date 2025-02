Kat overleeft vier weken in container en duikt op in Curaçao

Een kat heeft een reis van vier weken in een donkere container overleefd. Het dier reisde onbedoeld vanuit Moerdijk mee op een schip naar Curaçao.

De container werd op 11 januari in Noord-Brabant verzegeld. Vier weken later ontdekten medewerkers van transportbedrijf AMC Cargo de zwart-witte kat op het Caribische eiland. De medewerkers schakelden vervolgens een stichting in.

Medewerkers kregen de kat in eerste instantie niet gevangen. Uiteindelijk is het dier met voer in een kooi gelokt.

Onvoorstelbaar

Het dier heeft het vier weken uitgehouden in de container zonder eten en drinken. De stichting noemt dat onvoorstelbaar. "De kat is vermagerd en enorm bang, maar verder gaat het naar omstandigheden goed met hem", schrijft de Kitten Rescue Curaçao Foundation op Facebook.

De kat wordt opgevangen bij de stichting: