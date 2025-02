Justitie München: bestuurder reed met opzet in op menigte, geen banden met IS

De man die gisterochtend met een auto inreed op vakbondsdemonstranten in München heeft toegegeven dat met opzet te hebben gedaan. Dat heeft de Beierse hoofdofficier van justitie bekendgemaakt op een persconferentie in München. Er is geen bewijs dat de man, een 24-jarige Afghaan met een permanente verblijfsvergunning, in contact stond met terreurnetwerken als IS.

De verklaring van de man wijst op een religieuze daad, aldus hoofdofficier Gabriele Tilmann. Tegenover de politie zei hij "Allahoe akbar" ("God is groot" in het Arabisch) waarna hij begon te bidden. Dat was voor de afdeling binnen de Beierse justitie die zich bezighoudt met extremisme en terreur aanleiding de zaak over te nemen. "Ik zou durven spreken van een islamitische motivatie voor zijn daad", zei Tilmann.

Bij de aanval in het centrum van München, niet ver van het centraal station, raakten gisteren zeker 36 mensen gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe, onder wie een 2-jarig meisje. Ook acht anderen liepen serieuze verwondingen op. Justitie gaat uit van 36 aanklachten van poging tot moord. Ook wordt de Afghaan verdacht van het toebrengen van lichamelijk letsel en gevaarlijke belemmering van het wegverkeer.

Grenscontroles verlengd

In het centrum van München was een demonstratie gaande van een van Duitslands grootste vakbonden toen de man op de staart van de betoging inreed. Volgens de Beierse politie haalde hij meerdere politieauto's in die de betogers begeleidden. Daarna loste de politie een schot op de auto, waarna de bestuurder uit het voertuig kon worden gehaald en werd gearresteerd.

De aanrijding komt kort voor de Duitse Bondsdagverkiezingen, die volgende week zondag plaatsvinden. De campagne daarvoor staat door eerdere geweldsincidenten met migranten, zoals in Solingen, Maagdenburg en Aschaffenburg, veelal in het teken van migratie. Kort na de dodelijke mesaanval in Solingen stelde de Duitse regering in september grenscontroles in. Deze week werd bekend dat die controles met een half jaar worden verlengd.