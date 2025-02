Vier arrestaties na fatale schietpartij Pannerden, slachtoffer komt uit Arnhem

Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij vannacht in het Gelderse dorp Pannerden is een 22-jarige man uit Arnhem. De politie heeft drie mannen en een vrouw aangehouden in het dorp Braamt en in het nabijgelegen Doetinchem.

Vannacht rond 02.30 uur kreeg de politie een melding over een schietpartij aan de Hoogeweg in Pannerden. Daar werd een geparkeerde auto gevonden met een kogelgat in de voorruit. Even verderop, in Zevenaar, werd een tweede auto gevonden. Daarin zaten drie mensen, onder wie de zwaargewonde man die niet veel later overleed.

Woningen beschoten

De politie onderzoekt in deze zaak ook meerdere plekken in Pannerden en Zevenaar, omdat afgelopen nacht ook op huizen in die twee plaatsen zou zijn geschoten. Het verband tussen deze incidenten wordt onderzocht.

De politie kan nog niets zeggen over de aanleiding voor de schietpartij en of het dodelijke slachtoffer en de vier opgepakte verdachten elkaar kenden.