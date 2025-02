Honderden buitenlanders bevrijd uit online scam-centra in Myanmar

Om slachtoffers in de val te lokken, grijpen de bendes steeds weer naar nieuwe methodes. Zoals pig butchering, een vorm van datingfraude waarbij mensen op datingapps worden verleid om geld te investeren in cryptomunten. Slachtoffers kunnen eerst rekenen op warme woorden van hun denkbeeldige geliefde en maken een kleine winst; daarna worden ze kaalgeplukt.

Prikkeldraad en camera's

Na eerdere druk van China kwamen in 2023 ook al eens vermoedelijke dwangarbeiders bij oplichtingscentra vrij. Guerrillagroeperingen in Myanmar met nauwe banden met Peking maakten in de staat Shan, op de grens met China, een eind aan tal van zulke oplichtingsfabrieken. Naar schatting werden toen 45.000 Chinezen die daarbij betrokken zouden zijn geweest overgebracht naar China.

Een jaar eerder, in 2022, kwamen zeker 700 Thai vrij nadat zij in handen waren gevallen van Chinese bendes over de grens in Cambodja. Hun was een gewone baan beloofd, maar eenmaal in Cambodja bleek dat ze onder dwang telefonisch landgenoten in Thailand moesten oplichten. Een flatgebouw van waaruit ze werkten was afgesloten met prikkeldraad en stond onder cameratoezicht.

Correspondent Mustafa Marghadi reisde onlangs af naar de Thais-Cambodjaanse grens en sprak met oud-medewerkers van een oplichtingsfabriek: