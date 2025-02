Legt PKK de wapens neer? Vredesproces tussen Turkije en Koerdische groep dichtbij

De Koerdische leider Abdullah Öcalan komt nog deze maand met een "historische oproep", die een einde kan maken aan de decennialange strijd tussen de Turkse staat en Öcalans organisatie PKK. Dat zegt althans de pro-Koerdische DEM-partij, waarvan vertegenwoordigers in de gevangenis hebben gesproken met Öcalan.

De verwachting is dat Öcalan de PKK zal vragen de wapens neer te leggen, waarschijnlijk in een videoboodschap. Er is dan kans dat Öcalan vrijkomt of de rest van zijn straf in huisarrest mag uitzitten. Hij zit al 25 jaar vast in volledige isolatie.

Öcalan is staatsvijand nummer 1 in Turkije. Wie een half jaar geleden zou hebben beweerd dat hij mogelijk vrijkomt, zou voor gek zijn verklaard. Het woord Öcalan uitspreken alleen al was beladen, weinig journalisten durfden over hem te schrijven. Wie zich openlijk achter hem schaarde kon rekenen op een fikse gevangenisstraf voor het steunen van een terroristische organisatie.

Nu is alles anders. Al maanden wordt gespeculeerd over een vredesproces dat op handen is. Turkse kranten gebruiken Öcalans naam op de voorpagina's, analisten speculeren erop los, Öcalan is het gesprek van de dag. En Öcalan zelf kan dus weleens voor een doorbraak zorgen.

Plan uit het niets

Het begon allemaal in oktober. Erdogans coalitiepartner, de ultra-nationalistische MHP-voorman Devlet Bahceli, kwam uit het niets met een plan: als Öcalan de PKK kon aansporen om de wapens neer te leggen, dan kon hij vervroegd vrijkomen.

Een schokgolf ging door de politiek en samenleving. Zoiets was nog nooit geopperd. Het werd beschouwd als een indirecte aanzet tot een vredesproces, afkomstig van president Erdogan zelf.

In eerste instantie leek er weinig van terecht te komen. Vlak na Bahceli's oproep pleegde de PKK een dodelijke aanslag op een defensiebedrijf in Ankara. Hoewel er weinig bekend is over directe motieven, werd dit gezien als een teken dat de PKK (of een afsplitsing van die groep) niet blij is met gesprekken over het neerleggen van de wapens.

Maar de val van het Assad-regime in Syrië, begin december, zette de deur naar een vredesproces toch wagenwijd open. Ook de PKK heeft laten weten open te staan voor gesprekken.

Vier decennia geweld

De strijd tussen de Turkse staat en de PKK leidt al vier decennia tot veel geweld en politieke instabiliteit in Turkije. De Koerdische militante beweging werd in 1978 opgericht, met Abdullah Öcalan als leider. De groep hing het marxisme-leninisme aan, kwam in opstand tegen discriminatie van en ongelijke rechten voor Koerden en eiste aanvankelijk een eigen staat voor Koerden.

Sinds begin jaren 80 pleegt de groep aanslagen. De PKK staat op de lijst van terroristische organisaties in zowel Turkije als de VS en de Europese Unie. De groep heeft het vooral gemunt op militaire en politiedoelen, maar bij aanslagen komen ook geregeld burgers om het leven.

Het Turkse leger slaat keihard terug. De strijd speelde zich aanvankelijk vooral af in Zuidoost-Turkije, later ook in Noord-Syrië en Noord-Irak. Daar bombardeert het Turkse leger de PKK en gelieerde groepen nog altijd.