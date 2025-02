Haaser verrast WK-favorieten op reuzenslalom, Jeurissen loopt tweede run mis

Raphael Haaser is er bij de WK alpineskiën in Saalbach verrassend met het goud vandoor gegaan op de reuzenslalom. De Oostenrijker, die vorige week ook al voor eigen publiek opzien baarde met zilver op de Super G, troefde alle favorieten af. Onder hen de Zwitserse titelverdediger en olympisch kampioen Marco Odermatt, die net buiten het podium viel.

Zwitserland, dat bij deze WK bij de mannen tot nu toe al het goud (drie stuks) had binnengesleept, moest zich nu tevreden stellen met zilver voor Thomas Tumler en brons voor Loïc Meillard.

Jurre Jeurissen verdedigde de Nederlandse eer op de reuzenslalom, maar zijn WK-debuut verliep niet zo succesvol. Hij miste in de eerste run een poortje en liep zo de tweede run mis.

Wijs besluit

De 27-jarige Haaser won nog nooit een wereldbekerwedstrijd en op de reuzenslalom was een zevende plaats zijn beste klassering. Dat hij in Saalbach kon starten, werd bovendien hoogst onzeker toen hij exact twee maanden geleden geblesseerd raakte bij de reuzenslalom in Val d'Isère.

Haaser sloeg daarom vlak voor het titeltoernooi nog een wereldbekerwedstrijd over om zichzelf rust te geven. Achteraf een wijs besluit dus, want eerder won de 27-jarige Tiroler ook al zilver achter de superieure Odermatt op de Super G. Dat succes volgde een dag nadat zijn zus Ricarda zwaar geblesseerd was geraakt op de super-G bij de vrouwen.