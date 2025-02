Geen succes voor Jeurissen op WK reuzenslalom, Nederlandse skiër mist poortje

Alpineskiër Jurre Jeurissen is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede run van de reuzenslalom bij de WK in Saalbach.

Een dag na de desastreus verlopen races van de Nederlandse vrouwen Kiara Derks, Noa Blok en Noa Rabou, die allemaal in hun eerste run ten val kwamen, wist ook Jeurissen zijn afdaling niet tot een goed einde te brengen.