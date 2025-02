Brandstichting ouderlijk huis Schijndel: na jaren cel vrijspraak voor zoon

Een 23-jarige man uit Schijndel heeft jarenlang onterecht vastgezeten voor poging tot doodslag op zijn gezinsleden. Hij is in hoger beroep vrijgesproken, terwijl hij in eerste instantie was veroordeeld tot tien jaar celstraf.

De man werd in 2022 schuldig bevonden aan viervoudige poging tot doodslag op zijn adoptieouders en zussen. Op 14 oktober 2020 brak midden in de nacht brand uit in hun woning in Schijndel. De gezinsleden wisten ternauwernood hun huis te ontvluchten, maar raakten allemaal gewond.

Omdat er geen braaksporen waren, was de conclusie dat de brand wel door iemand in huis gesticht moest zijn. Op de kamer van de zoon werd onder meer een aansteker gevonden. Hij heeft zelf altijd ontkend dat hij de brand had aangestoken. Het Openbaar Ministerie eiste in eerste aanleg een celstraf van achttien jaar, maar de rechtbank kwam uit op tien jaar.

Het gerechtshof vernietigt dat vonnis nu. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft vastgesteld dat de brand door ieder gezinslid gesticht had kunnen worden. Er is volgens het hof geen doorslaggevend bewijs dat de zoon de dader is. Wat er echt is gebeurd die nacht, zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden.

Murw

De man is na ruim 3,5 jaar cel vrijgelaten. "Hij is uit het leven gerukt en wordt daarin nu ineens teruggeplaatst", zegt advocaat Bas van Faassen tegen Omroep Brabant. "Hij is murw, maar vastberaden iets moois te maken van zijn leven." De advocaat noemt de uitspraak van het hof "rechtvaardig".

Volgens de raadsman is er sinds de brand vrijwel geen contact tussen de geadopteerde zoon en de andere gezinsleden.

Het Openbaar Ministerie heeft nog niet beslist of het in cassatie gaat.