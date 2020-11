Duitsland druk met inentingscampagne, 15 december moet alles klaarstaan

Een leegstaande hangar op het vliegveld Giebelstadt bij de stad Würzburg in de deelstaat Beieren. Op dit moment echoot het er nog, maar regionaal bestuurder Thomas Eberth ziet het al helemaal voor zich: "Over vier weken staat hier het mooiste inentingscentrum van Duitsland". Eberth laat zien dat het een eenrichtingsstraat wordt, waar mensen eerst worden geregistreerd, dan een gesprek met de arts krijgen en dan een prik. "Per uur kunnen we zo'n 100 mensen vaccineren."

De eerste vaccins zijn waarschijnlijk eind dit jaar al beschikbaar. "En dan kan het inenten beginnen", zei bondskanselier Merkel gisteren opgetogen. Maar zijn de Europese landen er ook klaar voor? In Duitsland wordt er in ieder geval koortsachtig aan gewerkt. De geïmproviseerde inentingscentra schieten als paddenstoelen uit de grond en de deadlines zijn strak: voor 15 december moeten er honderden prikstraten door heel het land klaar voor gebruik zijn.

Zoals in Würzburg zijn nu in heel Duitsland regio's bezig een infrastructuur voor de grote inentingscampagne op te zetten. Afgesproken is dat de regering in Berlijn ervoor zorgt dat het vaccin er is, én betaald. De deelstaten zijn verantwoordelijk voor de rest: de opslag, het vervoer, de locatie, de injectienaalden en het personeel voor het inenten zelf.

Een van de grootste hobbels is de temperatuur. Het vaccin dat als eerste op de markt komt, dat van Biontech en Pfizer, moet op min 70 graden worden vervoerd en bewaard. Maar ook daar valt van een nood een deugd te maken. Bijvoorbeeld voor het bedrijf Va-Q-Tec, eveneens uit het Beierse Würzburg. Zij maken containers en koelboxen die je vijf tot tien dagen lang op elke gewenste temperatuur kunt houden, van min 70 tot plus 25 graden.

Nog nooit was hun product zo populair, zegt Moritz von Wysiecki van het bedrijf. "Er zijn niet zoveel bedrijven die zaken onder min 20 graden kunnen vervoeren. We hebben vijftig procent van alle coronatestkits wereldwijd vervoerd en praten nu met alle vaccinproducenten, maar ook met regeringen, ziekenhuizen en vaccinatiecentra."

Mouwen opstropen

Va-Q-tec heeft onlangs een megadeal gesloten met een grote farmaceut die ze niet bij naam mogen noemen, maar voor de hand ligt dat het Biontech/Pfizer is. Ze zijn blij, natuurlijk met de zaken, maar ook dat ze kunnen meewerken aan een uitweg uit de coronacrisis. "We zijn heel trots dat we deze bijdrage kunnen leveren, niet alleen in Duitsland, maar in de hele wereld. Het is nu mouwen opstropen en gas geven."

Ook als de organisatie en logistiek geregeld zijn, blijven er natuurlijk vragen over. Zijn er genoeg vaccins bijvoorbeeld, wie krijgt ze eerst en willen de mensen zich wel in laten enten? In Duitsland is de angst voor het onbekende vaccin een stuk minder dan in Nederland. Uit een recente enquête blijkt dat 37 procent zich zeker wil laten inenten, en 34 procent waarschijnlijk.

Groepsimmuniteit

In het begin zullen er zelfs niet genoeg vaccins beschikbaar zijn. Net als in Nederland hebben ze in Duitsland al besloten wie er eerst mag: risicogroepen en medisch en verplegend personeel. Daarna komen essentiële beroepen als agenten en leraren. Pas als er grote hoeveelheden vaccins beschikbaar zijn, komt de rest.

Dan gaat 'fase 2' in, zoals het in een plan van het ministerie van Gezondheidszorg wordt genoemd. Doel: groepsimmuniteit. Maar voordat dat bereikt is moet vijftig tot zestig procent van de bevolking ingeënt worden, dat zijn 55 miljoen Duitsers. Een Herculestaak. Zowel de Duitse regering als de Duitse vaccinproducenten temperen daarom de verwachtingen: waarschijnlijk wordt het pas volgende winter echt normaal.