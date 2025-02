14/2 in Nieuwsuur: Wereldleiders bijeen in tijden van geopolitieke hoogspanning • De strijd tegen de geit

Veiligheidsconferentie in München

In München komen wereldleiders samen op een jaarlijkse conferentie over internationale veiligheid. De verwachting is dat het vooral gaat over de Oekraïne-oorlog, nu het steeds waarschijnlijker wordt dat Rusland en Amerika gaan onderhandelen over een wapenstilstand.

Hoe gaat zo'n deal eruitzien? Wat hebben Oekraïne en Europa erover te zeggen? En hoe ziet de toekomst van de NAVO eruit? Het zijn vragen die ongetwijfeld de revue passeren op de conferentie. Aanwezig zijn onder meer NAVO-topman Mark Rutte, de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en onze eigen premier: Dick Schoof.

Verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal is in München en brengt het laatste nieuws.