Topscorer Kaars maakte vier goals tegen Schalke: 'Vaatwasser mee verdiend'

Tien goals in zijn laatste vijf duels. Met als summum vier goals twee weken geleden in de volgepakte Veltins Arena voor meer dan 60.000 supporters tegen Schalke 04.

De naam Martijn Kaars doet in Nederland bij het grote publiek misschien geen belletje rinkelen. Maar hij is dit prille jaar wel de meest scorende Nederlander ter wereld, als spits van het Duitse 1. FC Magdeburg in de Tweede Bundesliga.

Daar strijdt Kaars met zijn ploeggenoten om promotie naar de Bundesliga. En dat gaat crescendo. De ploeg draait bovenin mee op de vierde plaats, de promotiedroom is volop levend.

Aan het einde van het seizoen promoveren de eerste twee clubs naar het hoogste Duitse niveau, de nummer drie speelt play-offs. "Maar onszelf rijk rekenen doen we allerminst, want de nummer 1 tot en met nummer 7 staan op slechts 7 punten van elkaar", zegt Kaars.

Toch is Magdeburg een serieuze kanshebber, grotendeels vanwege de ontembare scoringsdrift van Kaars, die op dit moment alles in goud ziet veranderen. Hij is topscorer van de 2.Bundesliga met vijftien goals.

"Ik weet zelf ook niet zo goed wat mij allemaal op dit moment overkomt. Ik zit er echt lekker in. Na die vier goals tegen Schalke is mijn telefoon echt ontploft."

"Dit zijn de mooiste momenten die ik tot nu toe in mijn voetbalcarrière heb meegemaakt. En het heeft mij een vaatwasser opgeleverd, na een dealtje met een sponsor", verkondigt hij trots.

Rauzen, trekken, sleuren

Want die carrière was tot nu toe bescheiden te noemen. De 25-jarige Kaars maakte zijn doelpunten de afgelopen jaren in de Keuken Kampioen Divisie, waar het jeugdproduct van Ajax speelde voor FC Volendam en Helmond Sport.

Bij die laatste club maakte hij vorig jaar 21 goals, waarna Magdeburg hem contracteerde. "Misschien hebben clubs in Nederland wel een beetje liggen slapen", zegt hij ietwat timide.

"Clubs waren niet bereid om een transfersom neer te leggen voor een spits van Helmond Sport, Magdeburg deed dat wel. Daar ben ik niet rouwig om, want ik wilde heel graag naar deze competitie. Dat had ik echt voor mezelf al bepaald."