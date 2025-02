Economie het afgelopen jaar constant gegroeid, maar Nederland blijft kwetsbaar

Het afgelopen jaar is de economie met 0,9 procent gegroeid. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van nu beschikbare gegevens. De groei is groter dan in 2023, toen de Nederlandse economie amper groeide met 0,1 procent.

"Meestal mikken we in Nederland op een economische groei van 2 procent, daar zitten we nu iets onder. Maar verschrikkelijk slecht is het ook niet", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Het laatste kwartaal van 2024 deed Nederland het ook beter dan de omringende landen. Het bruto binnenlands product (bbp) steeg met 0,4 procent. In België was er een groei van 0,2 procent en in Duitsland en Frankrijk een krimp van respectievelijk 0,2 en 0,1 procent. In de Verenigde Staten, de grootste economie van de wereld, groeide het bbp met 0,6 procent.

Handelsoorlog

Van Mulligen benadrukt dat Nederland met deze lichte groei kwetsbaar blijft als we afstevenen op een handelsoorlog. "We zijn toch een beetje een kurk die drijft op de wereldeconomie. Als door handelsoorlogen en hogere tarieven die wereldeconomie veel minder hard zal gaan draaien, gaat Nederland daar ongetwijfeld ook last van krijgen."

De economische groei van het afgelopen jaar kwam mede door gestegen overheidsuitgaven, onder meer aan de zorg. Ook de consument heeft stevig bijgedragen aan de economische groei, ondanks de inflatie. In het laatste kwartaal kochten Nederlanders vaker elektronica, gingen ze vaker uit en gaven ze meer uit aan auto's.

Ook bedrijven hebben daar de laatste maanden van vorig jaar meer in geïnvesteerd. "Bpm-regelingen zijn afgeschaft of verhoogd, waardoor het voor consumenten en bedrijven interessanter was om die auto nu alvast aan te schaffen", zegt Van Mulligen. Die investeringen zijn daardoor door bedrijven wat naar voren gehaald. "De auto's en bestelbusjes komen wel uit het buitenland, dus per saldo is het effect op de economie vrij bescheiden."

Tegenstrijdig

De hoofdeconoom noemt het beeld van afgelopen jaar wel een beetje tegenstrijdig. "Aan de ene kant is de consument heel erg bezorgd over de eigen financiën. Mensen maken zich zorgen over de hoge inflatie, dat boodschappen zo duur zijn. Aan de andere kant zijn de lonen wel hard gestegen, inmiddels harder dan de prijzen. En dat zien we ook terug bij de uitgaven."

Over het algemeen is de economie dus gestaag gegroeid. De werkloosheid is blijvend laag en er komen weer meer vacatures bij. "Dus voor veel mensen ziet het er wel gezond uit", zegt van Mulligen. "Maar we zien toch wel dat er aan de horizon wat donkere wolken aan komen."