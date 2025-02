Rechter VS legt Nederlandse 'fiscalist van de sterren' 2,5 jaar cel op

Frank Butselaar, bekend als 'fiscalist van de sterren', is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf wegens belastingfraude, meldt het FD. De rechter noemt de fraude "gigantisch" en stelt dat Butselaar bewust belastingwetten heeft overtreden.

Twee jaar geleden werd de Nederlandse belastingadviseur in Italië gearresteerd en later uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Butselaar zou verschillende beroemdheden geholpen met het wegsluizen van inkomsten voor de Amerikaanse fiscus.

Afgelopen november bekende hij schuld aan het opzetten van een frauduleuze constructie voor een van die cliënten. Daaruit volgt nu een celstraf van 2,5 jaar. Ook een straf van 20 jaar was mogelijk geweest, maar door een procedurefout van de aanklagers resulteerde een milder vonnis.

Dj's en modellen

Butselaar was een van de bekendste belastingadviseurs van Nederland. Hij werkte samen met verschillende beroemdheden, waaronder Linda de Mol en Jort Kelder, model Yfke Sturm en dj's Afrojack en Tiësto.

Volgens de rechter moet het vonnis een afschrikkende werking hebben op andere fiscalisten die zoiets van plan zijn. "Zij moeten weten dat de kosten van fraude immens zijn", zei de rechter.

Aftrek voorarrest

De belastingadviseur zit inmiddels al 21 maanden vast, eerst in Italië en nu in de Verenigde Staten. Na aftrek van zijn voorarrest resteert dus nog een aantal maanden, die hij zal moeten vastzitten in een Amerikaanse gevangenis.

"Hoewel dit niet is waar we op hoopten, zijn we blij om te weten dat het een kwestie van maanden is voordat Frank Butselaar weer naar huis kan", laten zijn advocaten weten aan het FD.