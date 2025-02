Presentator Tim den Besten bekent identiteitsfraude, OM seponeert zaak

De identiteitsfraudezaak tegen Tim den Besten is door het Openbaar Ministerie geseponeerd na een bekentenis en een gesprek met zijn slachtoffers. De presentator heeft toegegeven dat hij nepprofielen heeft gemaakt met persoonlijke foto's van drie mannen op homodatingapp Grindr en Instagram, zegt zijn advocaat tegen persbureau ANP.

Den Besten gebruikte de nepprofielen om seksueel getinte gesprekken te voeren en neemt daar volgens zijn advocaat nu de volledige verantwoordelijkheid voor. In een verklaring zegt de presentator dat hij veel spijt heeft dat hij foto's en gegevens van andere mannen heeft gebruikt. "Daarmee deed ik mensen pijn en verdriet. Ik schaam mij diep."

Uitzending geschrapt

Toen de zaak eind 2023 na berichtgeving door Het Parool aan het rollen kwam, schrapte omroep KRO-NCRV een aflevering van de familiespelshow Waku Waku, waarin Den Besten kandidaat was. De publieke omroep zei toen dat identiteitsfraude in de programma's voor de jeugd een onderwerp is "waar we kinderen regelmatig voor waarschuwen en over berichten".

Den Besten presenteerde op televisie onder meer Timmyland en De Outsiders en maakte documentaires.