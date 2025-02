Beschermhuls Tsjernobyl beschadigd door drone-aanval

De beschermhuls om de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl in Oekraïne is door een drone-aanval beschadigd geraakt. Het VN-atoom- en energieagentschap IAEA heeft dat bevestigd op X.

De Oekraïense president Zelensky zegt op X dat de brand inmiddels is geblust en dat er geen verhoogde radioactiviteit is waargenomen. Hij heeft Rusland beschuldigd van de drone-aanval.

Het IAEA meldt dat afgelopen nacht bij de kerncentrale een explosie te horen was waarna er brand ontstond. Op foto's die het agentschap heeft gedeeld is te zien dat het dak is geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

Bescherming tegen straling

De sarcofaag is om de kerncentrale gebouwd om de omgeving te beschermen tegen straling uit de kerncentrale. De overkapping staat sinds 2016 in Tsjernobyl. Hij is 110 meter hoog, 260 meter lang en 165 meter breed. Er is zes jaar aan gewerkt.

Na de kernramp in 1986 werd een betonnen overdekking gebouwd om de omgeving van de kerncentrale te beschermen tegen radioactieve straling. Maar daar kwamen scheuren in, waardoor er een nieuwe beschermlaag gebouwd moest worden.

Zelensky deelde deze beelden van de beschadigde sarcofaag op X. De NOS heeft de tijd en plaats van deze beelden kunnen verifiëren: