Ierse spits van 16 een-na-jongste doelpuntenmaker ooit in Europese competities

Donderdag was het de avond van de jonge doelpuntmakers in het Europese voetbal. Naast de 16-jarige Jorthy Mokio, die voor Ajax scoorde tegen Union Sint-Gillis, vestigde in Ierland de eveneens 16-jarige Michael Noonan zelfs een record in de Conference League.

Shamrock Rovers-aanvaller Noonan maakte het enige doelpunt in het duel met Molde. Met 16 jaar en 197 dagen is hij de jongste doelpuntmaker ooit in de Conference League, die sinds 2021 wordt gehouden. Daarnaast is hij de een-na-jongste doelpuntmaker ooit in het Europese clubvoetbal.

Alleen de Ghanees Nii Lamptey was ooit jonger met zijn eerste Europese treffer. In 1991 was hij 16 jaar en 100 dagen oud toen hij in de UEFA Cup scoorde voor Anderlecht.

Noonan stoot Romelo Lukaku van de tweede plek. De Belgische spits was in 2009 21 dagen ouder toen hij, eveneens voor Anderlecht, scoorde tegen Ajax in de Europa League.