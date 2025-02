Schietincidenten vannacht op meerdere plaatsen in Gelderland: een dode

De politie doet op dit moment onderzoek op vier locaties in Pannerden en Zevenaar. Naast de twee locaties waar een auto werd gevonden, zijn dat een woning in Pannerden en een in Zevenaar. De woning in Zevenaar werd beschoten: een raam is gesneuveld en er zijn meerdere kogelgaten zichtbaar in de gevel. Voor zover bekend is op die locaties niemand gewond geraakt.

Onderzocht wordt of de incidenten verband met elkaar houden. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt.