Schiphol meldt meer vluchten en meer winst

Schiphol boekte in 2024 meer omzet en winst dan in het jaar ervoor. Dat meldt het bedrijf in de jaarcijfers. Ook het aantal vliegbewegingen nam toe.

Vorig jaar vlogen bijna 67 miljoen mensen via Schiphol. Dat is wel nog altijd minder dan de bijna 72 miljoen in 2019, voor corona. Samen met de reizigers op Eindhoven en Rotterdam Airport, die tot de Schiphol Group behoren, kwam het totaal uit op bijna 76 miljoen reizigers. Dat is ongeveer 6 miljoen meer dan in 2023.

De groei aan reizigers zorgde voor flink meer omzet en daarmee ook voor een hogere winst. Schiphol meldt een nettoresultaat van 291 miljoen euro. In 2023 was dat 110 miljoen.

Kwaliteit

Schiphol moest een flinke inhaalslag slaan om weer goed te kunnen meedingen met concurrenten als het gaat om de kwaliteit van de luchthaven. Aan achterstallig onderhoud en vernieuwing werd een miljard euro uitgegeven. Dat is een record in de geschiedenis van de luchthaven.

Door die investering is er minder geld in kas. De kasstroom, het verschil tussen lopende inkomsten en uitgaven, kwam in 2024 uit op 405 miljoen euro negatief.

Havengelden

Een deel van de investeringen wil Schiphol terugverdienen met hogere havengelden. Dat zijn de tarieven die luchtvaartmaatschappijen betalen om op Schiphol te mogen vliegen.

In april gaan die tarieven omhoog. Luchtvaartmaatschappijen vechten die verhoging aan. Ze stappen daarom vandaag naar toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. De maatschappijen vinden dat Schiphol misbruik maakt van zijn monopoliepositie.

Met de 473.815 vliegbewegingen in 2024 zit Schiphol bijna aan het maximum van 478.000 dat het kabinet stelt. Schiphol verwacht toch dat het aantal reizigers en vliegbewegingen dit jaar verder zal stijgen. Dat zou mogelijk zijn door grotere vliegtuigen die minder lawaai maken.