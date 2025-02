Ploeggenoten Van den Bos en N'tab azen op WK-ticket: 'Ik wil echt uithalen'

Ook N'tab had in het voorjaar, toen de trainingen op het huidige seizoen begonnen, niet gedacht zo dicht bij de nationale top te zitten. N'tab werd vier keer Nederlands kampioen en stond in 2021 nog op het WK-podium, maar een rugblessure zat hem lang dwars.

"Anderhalf jaar lang ben ik met pijn opgestaan. Ik wil gewoon heel graag terugkomen, met dat gevoel ga ik naar bed en sta ik nu op."

'Sneller, sterker en mobieler'

N'tab vertrok bij de ploeg van Jac Orie en sloot zich aan bij de broers Martin en Erwin Ten Hove. "Als ik dit weekeinde hard rijd, heb ik wel echt iets overwonnen. Dan loop ik een beetje voor op het schema dat ik met mijn trainers heb gemaakt. In april dachten we dat het een verloren seizoen kon worden, zo slecht was mijn rug."

"Ik moest in de zomer veel werk verzetten. Dat lukte, maar toen liep ik in september een scheur in mijn buikspier op. Daar heb ik tijdens het seizoen lang last van gehad. Het voelt nog niet echt alsof ik superraces heb gereden."

Toch keerde N'tab in trainingswedstrijden terug in de 34'ers, hij staat weer in de top tien van snelste Nederlanders van het seizoen.