Steeds meer kinderen overleven kanker dankzij slimmere behandeling

De overlevingskans voor kinderen met kanker is verder gestegen, blijkt uit nieuwe data van de Nederlandse Kankerregistratie. Dat is te danken aan verbeteringen in het vaststellen van een diagnose en meer gerichte behandelingen voor veel kankersoorten.

Van de kinderen die in de periode 2010-2018 kanker kregen, was 84 procent vijf jaar later nog in leven. Bij kinderen die in de periode 1990-1999 kanker kregen, was dat 74 procent.

"De cijfers laten de afgelopen decennia gelukkig een stijgende lijn zien", zegt Henrike Karim-Kos, onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. "Bij leukemie zien we prachtige vooruitgang. Maar uit de data blijkt ook dat we er nog niet zijn."

Leukemie is een van de meest voorkomende kankersoorten bij kinderen. Bij die vorm van kanker is de opvallendste verbetering zichtbaar: vijf jaar na de diagnose is 88 procent van de kinderen nog in leven, in de jaren 90 was dat 74 procent.

De vooruitgang is vooral te danken aan slimmer behandelen. "Dertig jaar geleden werden bij leukemie alle kinderen op dezelfde manier behandeld. Nu delen we deze kinderen in groepen in, op basis van kenmerken van de kankercel. Want daar zijn we steeds meer over te weten gekomen." Dat betekent dat iedere patiënt een op hem of haar afgestemde behandeling krijgt, met meer of minder medicijnen en chemotherapie.

'Moeilijkste tumoren blijven over'

In Nederland krijgen jaarlijks 600 kinderen tussen 0 en 18 jaar te horen dat ze kanker hebben. De overlevingskans verschilt sterk per kankersoort.

Kinderen hebben het hoogste overlevingspercentage bij Hodgkinlymfoom (98 procent), een vorm van lymfeklierkanker. Bij hooggradige gliomen, een bepaald soort hersenkanker, is de prognose het slechtst. Vijf jaar na de diagnose is maar 7 procent van de kinderen nog in leven.

"Over de hele linie zijn er nog te veel kinderen met een uiterst slechte prognose: de moeilijkst te behandelen tumoren blijven over", zegt René Medema, wetenschappelijk hoofd van het Prinses Máxima Centrum.

"Daarom is het zo belangrijk om de krachten van zorgprofessionals en onderzoekers te blijven bundelen binnen Nederland, binnen Europa en wereldwijd", aldus Medema. "Alleen samen kunnen we komen tot de doorbraken die nodig zijn om alle kinderen met kanker te genezen, met een optimale kwaliteit van leven."