TikTok weer verkrijgbaar in Amerikaanse appwinkels

Amerikanen kunnen de video-app TikTok weer downloaden. De app was sinds 19 januari niet meer voor nieuwe gebruikers te verkrijgen uit de Apple App Store en de Google Play Store, nadat in de Verenigde Staten het TikTok-verbod was ingegaan.

De app is daar verboden omdat de regering heeft besloten dat de Chinese eigenaar TikTok moet verkopen aan een Amerikaanse partij. De app wordt gezien als een mogelijk gevaar voor de nationale veiligheid.

Voor bestaande gebruikers ging de app daarom op 19 januari op zwart. President Trump, die een dag later zou worden beëdigd, zei meteen dat hij het verbod zou uitstellen, waarna de app weer te gebruiken was.

Maar bedrijven die TikTok als download aanbieden, hing nog een boete van honderden miljarden dollars boven het hoofd. Trump heeft de bedrijven nu verzekerd dat ze geen boete zullen krijgen, waarop TikTok direct terugkeerde in de appstores.

De Chinese eigenaar, ByteDance, heeft nu tot 5 april om de app te verkopen. Het bedrijf heeft meerdere malen aangegeven dat TikTok niet te koop staat. Volgens Trump kan de deadline nog worden verschoven.