'Veroordeelde Nederlandse drugsbaron doodgeschoten in Mexico'

In een parkeergarage in een voorstad van Mexico-Stad is een Nederlandse drugsbaron doodgeschoten. Dat melden Mexicaanse media.

Het zou gaan om Marco E., die in Nederland is veroordeeld tot zeven jaar cel voor drugssmokkel. Hij staat op de lijst van meestgezochte misdadigers in Europa.

De 32-jarige E. was onder meer betrokken bij de smokkel van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Nederland. In 2020 werd hij veroordeeld in het proces tegen de corrupte ex-douanier Gerrit G. Ook de vader van E., een beruchte Schiedamse crimineel, werd in dat proces veroordeeld. Hij kreeg ruim elf jaar cel voor het omkopen van de douanier.

Vlaardingse loodgieter

Vorig jaar mei sprak Marco E. met de regionale omroep Rijnmond. Hij zei toen, vanaf een schuiladres in Rusland, niets te maken te hebben met de explosiereeks bij een loodgieter in Vlaardingen. Hij was hiermee in verband gebracht omdat de loodgieter had gezegd in het verleden ruzie te hebben gehad met E., die overigens zelf sprak van "een heksenjacht".

In juni kwam de drugscrimineel opnieuw in het nieuws. Hij was gewond geraakt bij een schietpartij in Turkije. E. zou achtervolgd zijn door mannen op motoren, die zijn auto onder vuur namen met een automatisch wapen.

Eerder doodverklaard

Het is niet voor het eerst dat E. is doodverklaard na een schietpartij in Mexico, waar hij zich volgens De Telegraaf had aangesloten bij een groep rond de opgepakte drugskartelleider Zambada 'El Mayo' Zambada. Eind oktober meldde de vader van E. aan De Telegraaf dat zijn zoon was doodgeschoten bij een vuurgevecht met de rivaliserende bende van de zoon van de bekende drugsbaas El Chapo. De twee groepen vechten een bloedige machtsstrijd uit.

Het verhaal van de vader werd wel meteen in twijfel getrokken. De Telegraaf meldde dat het ook een afleidingsmanoeuvre van E. kon zijn om onder de radar te blijven.

Ook nu is zijn dood nog niet officieel bevestigd, maar gerenommeerde Mexicaanse media melden dat het gaat om de Nederlander. Bij zijn lichaam zou ook een officieel identiteitsbewijs zijn gevonden.