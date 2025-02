Mobiele eenheid bij ontruiming gekraakt restaurant Westzaan

De politie heeft in Westzaan een gekraakt restaurant ontruimd. De krakers hadden van de gemeente tot 17.00 uur gekregen om het gebouw te verlaten, meldt regionale omroep NH.

Het pand, dat twee jaar leeg stond, was sinds eind vorig jaar gekraakt. Volgens de gemeente Zaanstad is het pand brandgevaarlijk en niet geschikt voor bewoning. Ook zijn er door buurtbewoners meldingen gedaan over vuurwerk, vernielingen en geluidsoverlast.

De krakers hadden 24 uur gekregen om het pand te verlaten. Dat besluit kwam als een verrassing voor de illegale bewoners. Een van hen zei tegenover NH niet weg te willen.