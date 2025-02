Van Gerwen verliest van Littler, halve finale opnieuw eindstation in Premier League

Michael van Gerwen heeft op de tweede speeldag van de Premier League zijn meerdere moeten erkennen in Luke Littler. De zevenvoudig toernooiwinnaar verloor in de halve finale met 6-2 van de 18-jarige Engelsman.

Vorige week was Van Gerwen in een thriller van hoogstaand niveau nog met 6-5 te sterk voor Littler. Het betekende zijn eerste zege op Littler sinds de verloren WK-finale. In de halve eindstrijd verloor hij vervolgens van de latere eindwinnaar, Luke Humphries.

In Glasgow begon Van Gerwen overtuigend aan de tweede avond van de prestigieuze competitie. De Vlijmenaar zette Stephen Bunting eenvoudig met 6-1 aan de kant, waarna een nieuwe confrontatie met Littler volgde.