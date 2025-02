Laros verpulvert Nederlands record in Liévin, Ingebrigtsen loopt wereldrecord

Lieke Klaver won in Frankrijk de 400 meter in haar beste tijd van dit seizoen. Ze was met 50,76 veel sneller dan haar concurrentes Louise Maraval (52,20) en Laviai Nielsen (52,27).

Daarmee laat Klaver zien in goede vorm te zijn voor de Europese kampioenschappen indoor begin maart in Apeldoorn. Ze mikt daar op de gouden medaille op de 400 meter. Ze is dan ook de favoriete omdat Femke Bol alleen de estafette zal lopen.