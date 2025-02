Joost Niemöller nieuwe hoofdredacteur Ongehoord Nederland

Schrijver en opiniemaker Joost Niemöller is de nieuwe hoofdredacteur van omroep Ongehoord Nederland (ON!). Hij volgt de vorig jaar ontslagen hoofdredacteur Arnold Karskens op.

Niemöller en Karskens waren beiden initiatiefnemers van de omroep. Niemöller stapte in 2020 uit de Raad van Toezicht. "Wij zijn ontzettend blij dat hij weer terugkeert op het oude nest", schrijft ON! in een verklaring op de eigen website.

De 67-jarige Niemöller werkte eerder als journalist voor de Volkskrant, De Groene Amsterdammer, Nieuwe Revu en HP/De Tijd.

Volgens de omroep staat de nieuwe hoofdredacteur "pal voor de vrijheid van meningsuiting" en vindt hij "het belangrijk dat alle onderwerpen besproken kunnen worden". "De komst van Niemöller geeft een extra impuls om onze omroep te versterken en de belangrijke missie van Ongehoord Nederland voort te zetten."

De benoeming komt op de dag dat Karskens in de rechtbank in Den Haag zijn ontslag aanvecht in een bodemprocedure. De rechter doet daar eind maart uitspraak over.