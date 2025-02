FC Twente wint dankzij penalty in blessuretijd in Europa League van Bodø

Het was op de valreep, maar FC Twente heeft de eerste wedstrijd van de Europa League-tussenronde met 2-1 gewonnen van FK Bodø/Glimt. In Enschede kwam Twente vroeg op voorsprong, incasseerde het in de slotfase de gelijkmaker en benutte Ricky van Wolfswinkel in blessuretijd een strafschop.

Door de zege kan de ploeg van trainer Joseph Oosting zich met een goed gevoel richten op de return. Die wordt volgende week donderdag in Noorwegen afgewerkt.