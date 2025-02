Constructieve oppositie waarschuwt kabinet: 'Het moet professioneler en serieuzer'

Arjan Noorlander, politiek duider Nieuwsuur

"Dit kabinet is heel snel de goodwill aan het verspelen bij de constructieve oppositie die echt wel zaken had willen doen met het kabinet, maar zich in het debat van donderdag over de btw bekocht voelt.

En dat werpt zijn schaduw vooruit, want er komen nog veel onderwerpen aan, zoals de voorjaarsnota, het migratie-, woon- en stikstofbeleid. Al die onderwerpen moet het kabinet ook met de oppositie bespreken, want de meerderheid in de Eerste Kamer ontbreekt simpelweg."