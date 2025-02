16-jarige Mokio pakt record met Europese treffer: 'Dit is nog maar het begin'

Glunderend en vol trots staat de 16-jarige Jorthy Mokio de pers te woord. Met zijn treffer voor Ajax in de uitwedstrijd bij Union Sint-Gillis (0-2) pakt de jonge Belg een record. Hij is de jongste doelpuntenmaker ooit voor een Nederlandse club in een Europese competitie.

"Dit is nog maar het begin", zegt hij lachend tegen de collega's van Sporza.

Mokio 'in shock'

Afgelopen weekend maakte Mokio zijn basisdebuut voor Ajax in de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard. Tegen Union kreeg de verdediger opnieuw een kans in de basis.

"Ik was in shock toen ik hoorde dat ik weer mocht spelen, want ik had tegen Fortuna al in de basis gestaan. Ik hoorde het gisteren pas van de trainer."