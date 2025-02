Bultrug hapt kajakker kopje onder: 'Dacht dat ik werd doorgeslikt'

Het was een angstaanjagende ervaring voor Simancas, een Venezolaan die sinds zeven jaar in Chili woont. "Ik dacht dat ik was opgegeten en dat ik was doorgeslikt." Na enkele seconden werd hem duidelijk dat het meeviel. Vervolgens werd hij gegrepen door de angst dat er iets met zijn vader zou gebeuren, maar die bleef kalm en hielp zijn zoon uiteindelijk veilig terug aan de wal.

Het is onduidelijk waarom de bultrugwalvis de man in zijn bek had genomen. Het komt zelden voor dat mensen worden aangevallen door walvissen. Het incident gebeurde in de Straat van Magellaan in het zuiden van Chili.