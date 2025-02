Simpele zege Ajax op Brussels knollenveld, 16-jarige Belg Mokio scoort

Ajax heeft een grote stap gezet naar de achtste finales van de Europa League. Onder lastige omstandigheden boekten de Amsterdammers een simpele overwinning op Union Sint-Gillis in de heenwedstrijd in het Koning Boudewijn Stadion: 0-2.

In een koud Brussel was net als afgelopen zondag bij Fortuna in Sittard het veld een issue. De grasmat was hobbelig en daardoor moeilijk te bespelen. Op mooi voetbal hoefden de toeschouwers niet te rekenen.

Francesco Farioli gaf met zijn opstelling misschien wel aan dat de competitie zwaarder weegt dan dit duel in de Europa League. De Ajax-coach zette onder anderen Brian Brobbey en Kenneth Taylor op de bank.