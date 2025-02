Sterke Van Belle pakt bronzen medaille op afvalkoers bij EK baanwielrennen

Lisa van Belle heeft op zeer knappe wijze een bronzen EK medaille behaald op de afvalkoers tijdens de EK baanwielrennen in het Belgische Heusden-Zolder.

Vooraf was het nog maar de vraag hoe Van Belle er voor zou staan in het Europese veld. De 21-jarige Zoetermeerse had namelijk nog weinig internationale afvalkoersen gereden.

Maar aan de andere kant was het ook de vraag wie er bovenuit zou gaan steken. Regerend Europees kampioene Lotte Kopecky en de Britse topper Katie Archibald waren er bijvoorbeeld niet bij. Wel werden de meervoudig Noors kampioene Anita Stenberg en Lea Lin Teutenberg goed in de gaten gehouden.

Maar voor Teutenberg begon de wedstrijd niet goed. Een eerste valpartij wist ze nog te ontwijken, maar bij de tweede lag ze op de grond. De zilverenmedaillewinnares van de vorige EK baanwielrennen kon ondanks haar valpartij wel doorfietsen.

Van Belle naar kop van de groep

Van Belle had zich na de eerste rondes naar de kop van de afvalkoers gemanoeuvreerd en bleef zo uit het gevaar. De race werd wel even stilgelegd omdat er een gat in de baan was ontstaan.

Na de hervatting trok de Nederlandse meteen weer naar de voorkant van de groep. Maar niet in elke ronde was ze zo attent, ze had meerdere keren geluk dat ze net niet werd uitgeschakeld.