In Arnhem is een man overleden na een schietincident. De man werd aan het eind van de middag gewond in zijn auto gevonden in de Cronjéstraat in het centrum van de stad. Kort daarna overleed hij.

De politie weet nog niet precies wat er is gebeurd en heeft de straat afgesloten voor sporenonderzoek. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden.

Over de identiteit van het slachtoffer kon de politie nog niets kwijt.