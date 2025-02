Aanhoudingen om vuurwapen dat rol speelde bij dood Haagse scholier

De politie heeft twee jongens aangehouden in een onderzoek naar het wapen dat een rol speelde bij de dood van een 16-jarige leerling van het Hofstad Lyceum in Den Haag. De verdachten van 15 en 19 jaar kwamen in beeld na onderzoek naar de herkomst van het wapen.

Het slachtoffer werd vorige week zwaargewond gevonden in het gebouw van de school. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, en overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Eerder was al duidelijk dat geen aanwijzingen waren voor een misdrijf maar omdat bij het incident een vuurwapen betrokken was, volgde een apart onderzoek naar de herkomst van dat wapen.

Uit dat onderzoek kwamen de twee verdachten naar voren, meldt Omroep West. Het gaat om twee Hagenaars. Ze zijn vandaag aangehouden en worden verhoord.

Waar ze precies van worden verdacht, is niet duidelijk. "De verdere bevindingen uit het onderzoek naar het incident zijn uit privacyoverwegingen alleen gedeeld met de nabestaanden", zegt de politie, die terughoudend is in het geven van meer informatie. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.