Twee Britten in Iran aangehouden, bezocht door Britse ambassadeur

Twee Britten, een man en een vrouw, zijn in Iran aangehouden, meldt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens Iraanse media zijn de twee in de zuidoostelijke stad Kerman opgepakt. Wanneer dat is gebeurd is onduidelijk. De Britten zouden zich aan "veiligheidsgerelateerde misdrijven" schuldig hebben gemaakt.

Het Iraanse staatspersbureau IRNA meldt dat de Britse ambassadeur in Iran de twee Britten op het kantoor van de Iraanse officier van justitie in Kerman heeft bezocht. Van de ontmoeting heeft het staatspersbureau een foto vrijgegeven gedeeld.

Over de omstandigheden waarin ze worden vastgehouden, heeft het Britse ministerie noch Iran iets bekendgemaakt.

Tientallen aanhoudingen

Iran heeft de afgelopen jaren tientallen buitenlanders en Iraniërs met een dubbele nationaliteit aangehouden, voornamelijk op beschuldiging van spionage of het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Minstens vijftien van hen hadden banden met het Verenigd Koninkrijk.

Volgens mensenrechtenorganisaties worden buitenlanders in Iran vastgehouden als pressiemiddel, en worden ze alleen vrijgelaten als Iran er iets voor terugkrijgt.

In 2023 executeerde Iran de Brits-Iraanse Alireza Akbari. De oud-politicus was veroordeeld voor onder meer spionage voor de Britse geheime dienst MI6. De Britse oud-premier Sunak noemde de executie destijds een "meedogenloze en laffe daad, uitgevoerd door een barbaars regime zonder respect voor mensenrechten".

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Britse staatsburgers al langer op niet naar Iran af te reizen. Volgens het ministerie lopen Britten "groot risico" om door de Iraanse veiligheidsdiensten te worden ondervraagd en gearresteerd.