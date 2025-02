Nederlandse journalist Sophie van Leeuwen opgepakt in Sierra Leone

De Nederlandse journalist Sophie van Leeuwen is opgepakt in Sierra Leone. De Afrika-correspondent van RTL werd samen met een lokale journalist gearresteerd bij een politiecheckpoint ten westen van de hoofdstad Freetown.

Van Leeuwen zou zijn meegenomen naar haar logeeradres in Sierre Leone, waar haar spullen zijn doorzocht. "We zijn aan het achterhalen wat exact de verdenking is. We begrijpen dat ze wordt verhoord", meldt RTL-hoofdredacteur Ilse Openneer.

Lokale media melden dat Van Leeuwen wordt verdacht van spionage. Ook had ze volgens de politie niet de juiste papieren om haar werk te doen, zo schrijft The Sierra Leone Association of Journalists (SLAJ).

'Bolle Jos'

RTL schrijft dat Van Leeuwen wel is geaccrediteerd en met toestemming van het lokale gezag verhalen maakt over de zaak rond drugscrimineel Jos L., bijgenaamd 'Bolle Jos'. Woensdag bezocht Van Leeuwen een persconferentie van de minister van Informatie over de zaak.

Eind vorige maand werd bekend dat de Nederlandse drugscrimineel in Sierre Leone verblijft. Hij is in Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar voor het organiseren van drugstransporten, een gewelddadige beroving en het opdracht geven voor een liquidatie.

Vorige week meldde de politie in Sierra Leone dat er in het land naar L. wordt gezocht. "Maar een echte klopjacht is hier nog niet begonnen", zei Van Leeuwen daarover tegen RTL. "De mensen op straat moeten een beetje lachen als ik ernaar vraag. Zij geloven niet dat hij echt gepakt wordt." RTL schreef vanochtend dat dit volgens Van Leeuwen alles te maken heeft met corruptie in het land.

Of de arrestatie van Van Leeuwen iets te maken heeft met haar verslaggeving over de zaak rond Jos L. is niet bekend. De politie in Sierra Leone zegt tegen SLAJ dat de Nederlandse journalist wordt verhoord en dat later bepaald wordt of er verder onderzoek komt.