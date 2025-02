Ajax-verdediger Rugani veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf na rijden onder invloed

Ajax-verdediger Daniele Rugani is door een rechtbank in Turijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden omdat hij in de zomer van 2023 dronken achter het stuur zat. Ook is zijn Maserati in beslag genomen en moet hij zijn rijbewijs inleveren.

De 30-jarige Rugani moet bovendien een boete van 2.000 euro betalen. In juli 2023 verloor de Italiaan de controle over het stuur en belandde hij met zijn auto naast de weg in het noorden van Turijn. Uit een blaastest bleek dat hij met drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op in de auto was gestapt.

Rugani voetbalt dit seizoen bij Ajax, dat hem huurt van Juventus. De centrale verdediger staat al sinds 2012 onder contract bij de Italiaanse topclub. In Amsterdam was de zevenvoudig international tot nu toe één keer trefzeker.