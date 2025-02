VriendenLoterij verwijdert reclame na waarschuwing Kansspelautoriteit

De VriendenLoterij heeft een waarschuwing gekregen over een reclame in een grote Nederlandse krant. Volgens de Kansspelautoriteit (Ksa) was die advertorial "ongepast". De loterij heeft de reclame offline gehaald. De Kansspelautoriteit zegt niet welke in welke krant de advertentie stond.

In de advertorial (een advertentie die sterk lijkt op een redactioneel artikel) werd een verhaal gepromoot van iemand die dankzij een gewonnen prijs medische rekeningen kon betalen. 'Winnaarsverhalen' worden vaker gebruikt om reclame te maken, maar volgens de Ksa mag gokken daarbij niet als oplossing worden gegeven voor persoonlijke of financiële problemen.

"Door deelname aan een kansspel neer te zetten als een oplossing voor persoonlijke of financiële problemen, kunnen mensen daaraan meer geld uitgeven dan ze oorspronkelijk van plan waren", schrijft de Kansspelautoriteit.