Dorenbos rijdt naar EK-zilver op puntenkoers, favoriet Leitão pakt goud

Yanne Dorenbos heeft bij de EK baanwielrennen in Heusden-Zolder een knappe zilveren medaille gepakt. De 24-jarige wielrenner uit Castricum moest alleen zijn meerdere erkennen in een van de favorieten, de Portugees Iuri Leitão.

Dorenbos, vorig jaar nog vierde op de puntenkoers bij de EK in eigen land, wilde in België graag naar het podium rijden op dit onderdeel. En dat was best mogelijk voor de nummer drie op het omnium tijdens de WK van afgelopen oktober.

Al snel was duidelijk dat Leitão er met het goud vandoor zou gaan. De Portugees bleek, ondanks het feit dat hij donderdagochtend al een kwalificatie voor de kilometer tijdrit had gereden, erg sterke benen te hebben.

De eerste vijf tussensprints won de Portugees allemaal. Het was alleen de vraag of de olympisch kampioen van Parijs dat 160 rondes vol kon houden. Het antwoord gaf hij zelf. Elke keer als er punten te pakken waren, zat hij op het vinkentouw en hij wist meerdere keren een ronde voorsprong te pakken.

Dorenbos attent

Dorenbos bleek ook in goede vorm te verkeren. Hij zat meerdere keren op het juiste moment voorin, wist extra punten te verzamelen door rondes voorsprong te pakken en hield Leitão keurig in de gaten.