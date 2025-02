Iemand met steekwapen aangehouden in gebouw Tweede Kamer

De marechaussee heeft iemand aangehouden die met een steekwapen de Tweede Kamer was binnengedrongen. De marechaussee heeft de indringer overgedragen aan de politie.

De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is en ook niet of het deze persoon is gelukt om het beveiligde deel van het parlementsgebouw binnen te komen.

Beveiligingspoortjes

Het verhaal gaat dat een man met een mes over de beveiligingspoortjes is gesprongen, maar de politie wil dit niet bevestigen.

De ingangen van de Tweede Kamer en de grote hal waren tijdelijk afgesloten, maar zijn nu weer open.